Путин призвал «инфраструктурно сшивать» территорию России

Необходимо «инфраструктурно сшивать» огромную территорию России, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе заседания Госсовета и Совета по нацпроектам.

«Нам важно инфрастуктурно сшивать всю нашу огромную территорию», — сказал он.

По его словам, «начиная с 1990-х годов создавалась ситуация, когда люди с Дальнего Востока не могут нормально добраться до европейской части и обратно».

«Дорого очень всё. И там много направлений решений, мы всё время об этом говорим. Одно из них, казалось бы, самое простое. Мы с председателем правительства недавно это обсуждали, я просил его заняться этим вопросом индивидуально. У нас 7 млрд субсидий идёт на вот эти перевозки с Дальнего Востока», — отметил Путин.

Глава государства считает необходимым увеличить субсидирование региональных авиаперевозок.

«7 млрд у нас на эти перевозки субсидии. Мне кажется, этого мало. Не кажется, я уверен, этого мало. Можно планов громадьё иметь на десятилетия вперёд… гражданам сейчас надо летать. Надо сшивать территорию», — добавил он.

Ранее премьер Михаил Мишустин подписал 70 поручений по итогам визита на Дальний Восток.

RT ведёт прямую трансляцию.