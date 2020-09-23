Мишустин подписал 70 поручений по итогам визита на Дальний Восток
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В ходе заседания совета при полпреде Трутнев сообщил, что вице-премьер Дмитрий Григоренко и члены кабмина проконтролируют исполнение данных поручений в рамках периодических визитов в Дальневосточный федеральный округ.
«Вы знаете, что Михаил Владимирович глубоко погрузился в проблемы Дальнего Востока. В результате был подписан перечень из 70 поручений. Самое главное, чтобы эти поручения были выполнены», — цитирует его ТАСС.
Во время рабочего визита на Дальний Восток Мишустин посетил Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области.
Он пообещал доложить российскому президенту Владимиру Путину об инициативах жителей Дальнего Востока, после того как вернётся из поездки по региону.