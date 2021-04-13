Роспотребнадзор рассказал о ситуации с заболеваемостью ОРВИ в регионах

В трёх российских субъектах превышен недельный порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации на 14-й неделе 2021 года недельный порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями по совокупному населению превышен в трёх субъектах», — отмечается в тексте.

В ведомстве сообщили, что в России за неделю зафиксированы единичные случаи заболевания вирусом гриппа В.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что действие масочного режима в России в связи с пандемией COVID-19 сохраняется.