Роспотребнадзор рассказал о ситуации с заболеваемостью ОРВИ в регионах
- АГН «Москва»
«В Российской Федерации на 14-й неделе 2021 года недельный порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями по совокупному населению превышен в трёх субъектах», — отмечается в тексте.
В ведомстве сообщили, что в России за неделю зафиксированы единичные случаи заболевания вирусом гриппа В.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что действие масочного режима в России в связи с пандемией COVID-19 сохраняется.