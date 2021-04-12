Попова сообщила о сохранении в России масочного режима

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что действие масочного режима в России в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 сохраняется.
Попова сообщила о сохранении в России масочного режима
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

«Во всех субъектах Российской Федерации продолжает действовать масочный режим, сохраняется усиленный режим дезинфекции на общественном транспорте, в местах массового пребывания людей», — заявила она.

По её словам, в большинстве регионов продолжает действовать запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий.

Также она рассказала, что в 27 российских регионах отмечено снятие запрета на оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00. Попова добавила, что ещё в 20 регионах сняты ограничения для лиц старше 65 лет.

Ранее Попова сообщила, что темпы снижения заболеваемости коронавирусом в России замедлились.

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