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Попова рассказала о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется, но темпы снижения заболеваемости замедлились.
Попова рассказала о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в России
  • РИА Новости

«Я бы хотела отметить, что в России благодаря системно проводимым мероприятиям ситуация стабилизируется», — сказала Попова. 

По её словам, темпы снижения заболеваемости коронавирусом замедлились и в последние три недели наблюдается снижение «не более чем на 1,5% от недели к неделе».

Глава Роспотребнадзора уточнила, что в апреле снижение составляло 12%.

«Мы практически стоим на месте и в течение последних четырёх дней при сохраняющемся высоком охвате населения тестированием заболеваемость за неделю составляет в России 45 случаев на 100 тыс. населения», — добавила Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора допустила, что при соблюдении всех мер профилактики третьей волны в России не будет.

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