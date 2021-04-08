Попова допустила возможность избежать третьей волны коронавируса в России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что при соблюдении всех мер профилактики третьей волны в России не будет.
Попова допустила возможность избежать третьей волны коронавируса в России
  • РИА Новости

«У нас не будет третьей волны... если мы будем так же трепетно относиться ко всем правилам, которые для себя выработали, которые нас защищают: это маски, это чистые руки, это чистое лицо, чистые гаджеты, и максимально сторониться всех мест массового скопления», — рассказала Попова в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович прокомментировала вероятность третьей волны COVID-19 в стране. Она отметила, что «невозможно дать прогноз относительно того, когда вспышка COVID-19 в каждой стране достигнет пика, а также где и когда можно ожидать последующего возобновления случаев заболевания».

Член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с ФАН оценила ситуацию с пандемией в России.

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