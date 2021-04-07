В ВОЗ прокомментировали вероятность третьей волны COVID-19 в России

Короткая ссылка
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович прокомментировала вероятность третьей волны COVID-19 в стране.
В ВОЗ прокомментировали вероятность третьей волны COVID-19 в России
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«Невозможно дать прогноз относительно того, когда вспышка COVID-19 в каждой стране достигнет пика, а также где и когда можно ожидать последующего возобновления случаев заболевания», — цитирует РИА Новости Вуйнович.

Она заявила, что «в настоящее время следует сосредоточиться на спасении жизней и сокращении передачи вируса, потому что независимо от того, на каком этапе распространения вируса страна может оказаться, ещё не поздно переломить кризис COVID-19».

«Мы должны продолжать и усиливать меры общественного здравоохранения и социальные меры, которые, как мы знаем, работают. К ним относятся тестирование и отслеживание контактов с последующими изоляцией и карантином, а также индивидуальные меры защиты, такие как гигиена рук, физическое дистанцирование и ношение маски при необходимости», — сообщила представитель ВОЗ.

Согласно данным на 7 апреля, за сутки в России выявлено 8294 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 606 162 случая COVID-19.

Член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с ФАН оценила ситуацию с пандемией в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить