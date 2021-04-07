В ВОЗ прокомментировали вероятность третьей волны COVID-19 в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович прокомментировала вероятность третьей волны COVID-19 в стране.

«Невозможно дать прогноз относительно того, когда вспышка COVID-19 в каждой стране достигнет пика, а также где и когда можно ожидать последующего возобновления случаев заболевания», — цитирует РИА Новости Вуйнович.

Она заявила, что «в настоящее время следует сосредоточиться на спасении жизней и сокращении передачи вируса, потому что независимо от того, на каком этапе распространения вируса страна может оказаться, ещё не поздно переломить кризис COVID-19».

«Мы должны продолжать и усиливать меры общественного здравоохранения и социальные меры, которые, как мы знаем, работают. К ним относятся тестирование и отслеживание контактов с последующими изоляцией и карантином, а также индивидуальные меры защиты, такие как гигиена рук, физическое дистанцирование и ношение маски при необходимости», — сообщила представитель ВОЗ.

Согласно данным на 7 апреля, за сутки в России выявлено 8294 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 606 162 случая COVID-19.

Член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с ФАН оценила ситуацию с пандемией в России.