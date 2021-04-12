В Омской области рассказали о планах по строительству медучреждений
- РИА Новости
Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
До 2025 года должно появиться 42 врачебные амбулатории, 78 фельдшерско-акушерских пунктов и поликлиника.
В регионе также намерены отремонтировать 50 амбулаторий, ФАПов, больниц и поликлиник. Всего за четыре года планируют обновить 458 медучреждений.
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