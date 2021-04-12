В Тверской области прокомментировали ход вакцинации от COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает tverigrad.ru.
В настоящее время в регионе открыто 38 прививочных кабинетов. К летнему сезону должно открыться ещё 12.
Также стало известно, что вакцинацию от коронавируса на Сахалине и Курилах прошёл 46 861 человек. Оба этапа — 33 426, передаёт astv.ru со ссылкой на региональное правительство.
Записались на прививку 33 607 желающих.
Ранее ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор-вирусолог Александр Чепурнов дал прогноз по пандемии COVID-19.