В Тверской области прокомментировали ход вакцинации от COVID-19

В Тверской области в воскресенье, 11 апреля, прививку от COVID-19 сделали 328 человек. Всего к настоящему времени в регионе вакцинировались 89 809 жителей.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

В настоящее время в регионе открыто 38 прививочных кабинетов. К летнему сезону должно открыться ещё 12.

Также стало известно, что вакцинацию от коронавируса на Сахалине и Курилах прошёл 46 861 человек. Оба этапа — 33 426, передаёт astv.ru со ссылкой на региональное правительство.

Записались на прививку 33 607 желающих.

Ранее ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор-вирусолог Александр Чепурнов дал прогноз по пандемии COVID-19.