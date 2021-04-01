Вирусолог дал прогноз по пандемии COVID-19

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Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор-вирусолог Александр Чепурнов дал прогноз по пандемии COVID-19.
Вирусолог дал прогноз по пандемии COVID-19
  • Reuters

«С коронавирусом мы вообще не распрощаемся, наверное, уже никогда, а вот другое дело, что снять остроту проблемы, приспособиться и организовать свою жизнь правильнее, чтобы меньше нести потерь как экономических, так и прямых, физических, вот это — главная цель», — заявил он в беседе с Nation News.

По его мнению, нужно перевести заболевание в разряд вакциноуправляемых.

Как отметил Чепурнов, с учётом вакцинации и того, что многие россияне уже переболели, совершенно реально существенно понизить число новых случаев инфицирования.

Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Екатеринбурга начал работу пункт вакцинации от коронавируса.

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