Вирусолог дал прогноз по пандемии COVID-19

Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор-вирусолог Александр Чепурнов дал прогноз по пандемии COVID-19.

«С коронавирусом мы вообще не распрощаемся, наверное, уже никогда, а вот другое дело, что снять остроту проблемы, приспособиться и организовать свою жизнь правильнее, чтобы меньше нести потерь как экономических, так и прямых, физических, вот это — главная цель», — заявил он в беседе с Nation News.

По его мнению, нужно перевести заболевание в разряд вакциноуправляемых.

Как отметил Чепурнов, с учётом вакцинации и того, что многие россияне уже переболели, совершенно реально существенно понизить число новых случаев инфицирования.

Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Екатеринбурга начал работу пункт вакцинации от коронавируса.