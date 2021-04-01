Вирусолог дал прогноз по пандемии COVID-19
- Reuters
«С коронавирусом мы вообще не распрощаемся, наверное, уже никогда, а вот другое дело, что снять остроту проблемы, приспособиться и организовать свою жизнь правильнее, чтобы меньше нести потерь как экономических, так и прямых, физических, вот это — главная цель», — заявил он в беседе с Nation News.
По его мнению, нужно перевести заболевание в разряд вакциноуправляемых.
Как отметил Чепурнов, с учётом вакцинации и того, что многие россияне уже переболели, совершенно реально существенно понизить число новых случаев инфицирования.
Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Екатеринбурга начал работу пункт вакцинации от коронавируса.