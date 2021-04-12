Главный санитарный врач Петербурга прокомментировала ситуацию с пандемией

Главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова прокомментировала ситуацию с пандемией.

Об этом сообщает Nation News.

«За весь сезон подъёма заболеваемости зарегистрировано более 400 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это 7400 случаев на 100 тыс. населения. Последнюю неделю ежедневно регистрируется порядка 700 случаев выявления коронавирусной инфекции. Суточный прирост заболеваемости составляет менее 0,2%», — заявила Башкетова на пресс-конференции, организованной медиагруппой «Патриот».

По её словам, это неплохие стабильные показатели.

Как отметила врач, при замедлении темпов сезонного роста заболеваемости всех респираторных инфекцией город не превышает пороги показателей ни по гриппу, ни по ОРВИ.

Она также сказала, что для дальнейшего снижения заболеваемости коронавирусом нужна вакцинация.

«Иммунопрофилактика — это основное средство для предупреждения распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путём», — добавила Башкетова.

Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Екатеринбурга начал работу пункт вакцинации от коронавируса.