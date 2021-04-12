В Томской области рассказали о ситуации с заболеваемостью COVID-19

За сутки в Томской области выявили 23 случая инфицирования COVID-19.

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число заболевших достигло 31 684.

Выздоровели 27 пациентов, всего — 30 681.

Охват тестированием составляет 201,8 человека на 100 тыс. населения.

Также стало известно, что в Пермском крае зафиксировали 108 случаев коронавируса, передаёт properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В области продолжается вакцинация. Первым компонентом привились ещё 904 жителя (всего 111 350), вторым — 87 (всего 68 222).

Ранее ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор-вирусолог Александр Чепурнов дал прогноз по пандемии COVID-19.