В Томской области рассказали о ситуации с заболеваемостью COVID-19

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За сутки в Томской области выявили 23 случая инфицирования COVID-19.
В Томской области рассказали о ситуации с заболеваемостью COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число заболевших достигло 31 684.

Выздоровели 27 пациентов, всего — 30 681.

Охват тестированием составляет 201,8 человека на 100 тыс. населения.

Также стало известно, что в Пермском крае зафиксировали 108 случаев коронавируса, передаёт properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В области продолжается вакцинация. Первым компонентом привились ещё 904 жителя (всего 111 350), вторым — 87 (всего 68 222).

Ранее ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор-вирусолог Александр Чепурнов дал прогноз по пандемии COVID-19.

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