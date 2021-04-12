В Свердловской области оценили ситуацию с COVID-19

За сутки в Свердловской области выявили 124 случая инфицирования COVID-19.

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Диагноз лабораторно подтвердился у жителей Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Нижнего Тагила и других населённых пунктов.

С начала пандемии заболели 84 083 человека.

Также стало известно, что в Бурятии зарегистрировали 45 случаев коронавируса за последние 24 часа, передаёт transsibinfo.com со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по региону.

Всего в республике зафиксировали 36 596 заболевших. Выздоровели 35 024 жителя, в том числе восемь — за минувшие сутки.

Ранее ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор-вирусолог Александр Чепурнов дал прогноз по пандемии COVID-19.