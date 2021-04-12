В Свердловской области оценили ситуацию с COVID-19

Короткая ссылка
За сутки в Свердловской области выявили 124 случая инфицирования COVID-19.
В Свердловской области оценили ситуацию с COVID-19
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Диагноз лабораторно подтвердился у жителей Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Нижнего Тагила и других населённых пунктов.

С начала пандемии заболели 84 083 человека.

Также стало известно, что в Бурятии зарегистрировали 45 случаев коронавируса за последние 24 часа, передаёт transsibinfo.com со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по региону.

Всего в республике зафиксировали 36 596 заболевших. Выздоровели 35 024 жителя, в том числе восемь — за минувшие сутки.

Ранее ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор-вирусолог Александр Чепурнов дал прогноз по пандемии COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить