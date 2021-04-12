В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.
В больницах лечение проходят 1496 человек, дома — 2315. Выздоровели за последние 24 часа 27 пациентов.
Также стало известно, что 11 153 человека были обследованы на наличие коронавируса в Санкт-Петербурге за сутки, передаёт kp.ru со ссылкой на оперштаб.
«Обработано 4194 вызова по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом», — отметили в пресс-службе городской администрации.
Волонтёры выполнили 6774 заявки по оказанию помощи одиноким и пожилым горожанам за последние 24 часа.
Ранее ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор-вирусолог Александр Чепурнов дал прогноз по пандемии COVID-19.