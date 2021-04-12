В Крыму прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Крыму зафиксировали 95 случаев COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на главу региона Сергея Аксёнова.

«Из общего количества заболевших 82 выявлены при обращении за медицинской помощью, 13 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — заявил Аксёнов.

С начала пандемии заболели 38 678 жителей. Выздоровели 36 056 пациентов, в том числе восемь за последние 24 часа.

Также стало известно, что в Удмуртии выявили 71 случай коронавируса за сутки. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Выписаны 76 жителей.

Всего в республике зарегистрировано 31 662 лабораторно подтверждённых случая коронавирусной инфекции, выздоровели 28 196 человек.

Ранее ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины профессор-вирусолог Александр Чепурнов дал прогноз по пандемии COVID-19.