В Кремле рассказали о повестке визита Путина в Энгельс

Российский президент Владимир Путин в ходе визита в Энгельс в Саратовской области посетит Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина, где возложит цветы к памятнику космонавту, а затем проведёт совещание по развитию космической деятельности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в ходе совещания доклад представит глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«В ходе поездки в Энгельс президента будут сопровождать (председатель Госдумы Вячеслав. — RT) Володин, (губернатор Саратовской области Валерий. — RT) Радаев и (Валентина. — RT) Терешкова. Будет также предусматриваться отдельная встреча с Радаевым», — добавил пресс-секретарь Путина.

Ранее сообщалось, что 10 апреля на месте приземления Гагарина, в 16 км от Энгельса, открылся Парк покорителей космоса.