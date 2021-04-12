RT отреставрировал поздравление Гагарина с Днём космонавтики от 1962 года

RT ко Дню космонавтики с помощью нейросетей отреставрировал и сделал цветным выступление Юрия Гагарина по центральному телевидению, записанное в 1962 году.

Видео было найдено в архиве.

В ролике Гагарин поздравляет всех с первым Днём космонавтики.

«Дорогие друзья! Сегодня день первой годовщины первого в истории человечества полёта человека в космос», — говорит Гагарин.

Он отметил, что полёт советского корабля «Союз-1» открыл не только новую веру в освоение космоса, но и «явился вестником мира и доброжелательства» народов Советского Союза, строящих коммунизм, ко всем народам Земли.

Ранее сообщалось, что RT проведёт 9 апреля стрим по случаю 60-летия полёта Юрия Гагарина в космос.

Студию посетят космонавты Андрей Борисенко, Сергей Рязанский и Анна Кикина. Также планируются включения астронавтов по Skype.