На месте приземления Гагарина открылся Парк покорителей космоса
- @park.gagarin.official
«Создание парка поддержал президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Проект реализован в рамках государственно-частного партнёрства», — написал он в Telegram.
Создание парка позволит «приумножить знания и сохранить память об истории космоса и людях, её написавших», отметил он.
«Приглашаю посетить Парк покорителей космоса на Саратовской земле. Надеюсь, вам он понравится», — написал Володин, приложив фотографии парка.
12 апреля Владимир Путин по случаю Дня космонавтики посетит Энгельс в Саратовской области.