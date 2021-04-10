На месте приземления Гагарина открылся Парк покорителей космоса

В Саратовской области на месте приземления первого в мире космонавта Юрия Гагарина, в 16 км от Энгельса, открылся Парк покорителей космоса им. Юрия Гагарина. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

@park.gagarin.official

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