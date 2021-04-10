На месте приземления Гагарина открылся Парк покорителей космоса

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В Саратовской области на месте приземления первого в мире космонавта Юрия Гагарина, в 16 км от Энгельса, открылся Парк покорителей космоса им. Юрия Гагарина. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
На месте приземления Гагарина открылся Парк покорителей космоса
  • @park.gagarin.official
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«Создание парка поддержал президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Проект реализован в рамках государственно-частного партнёрства», — написал он в Telegram.

Создание парка позволит «приумножить знания и сохранить память об истории космоса и людях, её написавших», отметил он.

«Приглашаю посетить Парк покорителей космоса на Саратовской земле. Надеюсь, вам он понравится», — написал Володин, приложив фотографии парка.

12 апреля Владимир Путин по случаю Дня космонавтики посетит Энгельс в Саратовской области.

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