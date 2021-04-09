Путин 12 апреля посетит Энгельс

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин 12 апреля, в День космонавтики, посетит Энгельс в Саратовской области.
Путин 12 апреля посетит Энгельс
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

«Шестьдесят лет со дня полёта в космос Гагарина — это очень важная дата для всей нашей страны. Это День космонавтики, день нашей национальной гордости, и, конечно, президент не может оставить этот день без внимания. Он полетит в Энгельс и посетит место приземления Гагарина, там на этом месте скромный музейный комплекс», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что более 40 маршрутов, туров и достопримечательностей появились в цифровом сервисе Russpass ко Дню космонавтики в разделе «60 лет в космосе».

RT проведёт 9 апреля стрим по случаю 60-летия полёта Юрия Гагарина в космос.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить