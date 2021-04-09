Путин 12 апреля посетит Энгельс

Президент России Владимир Путин 12 апреля, в День космонавтики, посетит Энгельс в Саратовской области.

«Шестьдесят лет со дня полёта в космос Гагарина — это очень важная дата для всей нашей страны. Это День космонавтики, день нашей национальной гордости, и, конечно, президент не может оставить этот день без внимания. Он полетит в Энгельс и посетит место приземления Гагарина, там на этом месте скромный музейный комплекс», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что более 40 маршрутов, туров и достопримечательностей появились в цифровом сервисе Russpass ко Дню космонавтики в разделе «60 лет в космосе».

RT проведёт 9 апреля стрим по случаю 60-летия полёта Юрия Гагарина в космос.