Туристический сервис Russpass представил новые маршруты ко Дню космонавтики
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
В частности, маршрут «Космическая одиссея» покажет шесть достопримечательностей столицы, маршрут «По следам Циолковского» отправит в Калугу, где можно будет узнать о судьбе великого учёного. Посетить космодром Восточный можно будет в туре «Ворота в космос», который длится несколько дней.
Кроме того, на Russpass можно составить собственный маршрут и посетить различные места, связанные с космосом.
Ранее ФАН сообщало, что в Москве подготовили программу в честь 60-летия полёта Гагарина в космос.