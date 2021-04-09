Туристический сервис Russpass представил новые маршруты ко Дню космонавтики

Более 40 маршрутов, туров и достопримечательностей появились в цифровом сервисе Russpass ко Дню космонавтики в разделе «60 лет в космосе».

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

В частности, маршрут «Космическая одиссея» покажет шесть достопримечательностей столицы, маршрут «По следам Циолковского» отправит в Калугу, где можно будет узнать о судьбе великого учёного. Посетить космодром Восточный можно будет в туре «Ворота в космос», который длится несколько дней.

Кроме того, на Russpass можно составить собственный маршрут и посетить различные места, связанные с космосом.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве подготовили программу в честь 60-летия полёта Гагарина в космос.