Правовой статус молодого учёного могут предоставлять лицам до 35 лет

Российский премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о работе по определению в законодательстве статуса молодого учёного, которую поддержал президент России Владимир Путин. Такой статус может быть предоставлен лицам до 35 лет.

Об этом Мишустин сказал на встрече со студентами и аспирантами авиакосмических вузов в Московском авиационном институте (МАИ).

«Мы очень серьёзно занимаемся определением статуса, президент поддержал нашу инициативу, чтобы мы официально определили статус молодого учёного и закрепили его. Причём этот правовой статус будет даваться молодым людям до 35 лет», — цитирует председателя правительства ТАСС.

По его словам, правовой статус молодого учёного будет включать «права, обязанности, возможности».

В марте во время встречи с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым Путин поддержал идею закрепить правовой статус молодого учёного.

Путин также потребовал разобраться с проблемами, возникающими при выплатах зарплат учёным в регионах.