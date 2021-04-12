Правовой статус молодого учёного могут предоставлять лицам до 35 лет
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Об этом Мишустин сказал на встрече со студентами и аспирантами авиакосмических вузов в Московском авиационном институте (МАИ).
«Мы очень серьёзно занимаемся определением статуса, президент поддержал нашу инициативу, чтобы мы официально определили статус молодого учёного и закрепили его. Причём этот правовой статус будет даваться молодым людям до 35 лет», — цитирует председателя правительства ТАСС.
По его словам, правовой статус молодого учёного будет включать «права, обязанности, возможности».
В марте во время встречи с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым Путин поддержал идею закрепить правовой статус молодого учёного.
Путин также потребовал разобраться с проблемами, возникающими при выплатах зарплат учёным в регионах.