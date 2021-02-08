Путин потребовал разобраться с зарплатами учёных

Президент России Владимир Путин потребовал от министра финансов Антона Силуанова и главы Минобрнауки Валерия Фалькова разобраться с проблемами, возникающими при выплатах зарплат учёным в регионах.

На заседании Совета по науке и образованию научный сотрудник из Новосибирска Анастасия Проскурина рассказала о попытках замаскировать фактические низкие зарплаты.

По её словам, ей поступало предложение о переходе на полставки при сохранении полного рабочего времени, «просто чтобы формально, по бумагам, это выглядело как полставки», однако позиция её лаборатории была принципиальной, они на это не пошли, но многие были вынуждены. Сейчас её зарплата составляет 25 тыс. рублей в месяц, также с этого года ей положена надбавка в 6 тыс. рублей.

Путин поинтересовался у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, какая средняя заработная плата по региону, тот назвал показатель в 39 тыс. рублей по отрасли. Российский лидер посчитал, что в таком случае Проскурина должна получать около 80 тыс. рублей.

«Где деньги, Зин? Вот сидит напротив, «в телевизоре», как говорят в деревне, Анастасия Сергеевна, у неё 25 тыс., а должно быть 80. Давайте вместе с Фальковым займитесь-ка этим делом. И не только по Новосибирску, но и по другим регионам», — сказал глава государства, обращаясь к Силуанову.

Также он попросил своего помощника Андрея Фурсенко взять ситуацию на контроль.

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