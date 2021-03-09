Президент России Владимир Путин поддержал идею закрепить правовой статус молодого учёного в стране. По его мнению, начинающие исследователи нуждаются в особой поддержке со стороны государства.

Эта тема была поднята во время встречи главы государства с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым.

Со своей стороны министр рассказал о системной проблеме, которая связана с отсутствием чёткого единообразного определения понятия и закрепления правового статуса молодого учёного в законодательстве.

«Просьба поддержать нас, с тем чтобы в профильный закон о науке внести изменения, закрепив в нём и понятие, и правовой статус молодых учёных как совокупность прав, обязанностей и, что очень важно, гарантий. На наш взгляд, это упорядочит систему мер государственной поддержки молодых учёных и повысит эффективность их реализации», — сказал он.

Президент положительно отреагировал на инициативу и добавил, что государство должно позаботиться об учёных всех поколений и всех возрастов.

«Но исхожу из того, что начинающие исследователи нуждаются в особой поддержке со стороны государства, поскольку они являются как раз начинающими, они только делают первые шаги», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

В феврале Владимир Путин потребовал от министра финансов Антона Силуанова и главы Минобрнауки Валерия Фалькова разобраться с проблемами, возникающими при выплатах зарплат учёным в регионах.