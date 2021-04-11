В России за сутки выявили 8702 случая коронавируса

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В России за сутки выявили 8702 новых случая коронавирусной инфекции в 84 регионах. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 составило 4 641 390, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В России за сутки выявили 8702 случая коронавируса
  • Reuters

За сутки число умерших от последствий COVID-19 в России возросло на 337 — до 102 986.

В то же время из больниц выписали ещё 7230 пациентов после перенесённого коронавируса. Всего в России от COVID-19 вылечились 4 265 509 заболевших.

Накануне в России зарегистрировали 8704 случая коронавирусной инфекции и 402 летальных исхода, связанных с COVID-19. Сообщалось о выздоровлении 9558 человек.

9 апреля премьер-министр Михаил Мишустин поручил снизить риски завоза из других государств новых штаммов коронавирусной инфекции в период майских праздников.

Ранее сообщалось, что член Российской профессиональной психотерапевтической лиги Михаил Кумов в беседе с Nation News дал советы по восстановлению после длительной самоизоляции.

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