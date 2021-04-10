В России за сутки выявили 8704 заболевших коронавирусом
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У 13,1% новых пациентов с коронавирусом нет симптомов заболевания.
За сутки число умерших от последствий COVID-19 в России возросло на 402 до 102 649.
В то же время из больниц выписали ещё 9579 пациентов после перенесённого коронавируса. Всего в России от COVID-19 вылечились 4 258 279 заболевших.
Накануне в России зарегистрировали 9150 случаев коронавирусной инфекции и 402 летальных исхода, связанных с COVID-19. Сообщалось о выздоровлении 9558 человек.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил снизить риски завоза из других государств новых штаммов коронавирусной инфекции в период майских праздников.
Член Российской профессиональной психотерапевтической лиги Михаил Кумов в беседе с Nation News дал советы по восстановлению после длительной самоизоляции.