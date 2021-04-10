В России за сутки выявили 8704 заболевших коронавирусом

В России за сутки выявили 8704 новых случая коронавирусной инфекции в 83 регионах. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 составило 4 632 688, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

У 13,1% новых пациентов с коронавирусом нет симптомов заболевания.

За сутки число умерших от последствий COVID-19 в России возросло на 402 до 102 649.

В то же время из больниц выписали ещё 9579 пациентов после перенесённого коронавируса. Всего в России от COVID-19 вылечились 4 258 279 заболевших.

Накануне в России зарегистрировали 9150 случаев коронавирусной инфекции и 402 летальных исхода, связанных с COVID-19. Сообщалось о выздоровлении 9558 человек.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил снизить риски завоза из других государств новых штаммов коронавирусной инфекции в период майских праздников.

Член Российской профессиональной психотерапевтической лиги Михаил Кумов в беседе с Nation News дал советы по восстановлению после длительной самоизоляции.