В России за сутки выявили 9150 случаев коронавируса

В России в течение суток зарегистрировано 9150 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Накануне стало известно о 8672 заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 623 984 случая COVID-19.

За сутки умерли 402 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 365 пациентов. Общее число летальных исходов — 102 247.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 4 248 700 пациентов. За сутки выздоровели 9662 человека, накануне — 9558.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России за сутки проведено 340 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции. Всего в стране проведено свыше 123 млн тестов на COVID-19.

Также глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что к осени в России может быть подъём заболеваемости коронавирусом.

В начале марта бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.