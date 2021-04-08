В России выявили 8672 случая коронавируса за сутки

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За сутки в России выявлено 8672 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Накануне стало известно о 8294 заболевших. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
В России выявили 8672 случая коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 614 834 случая COVID-19.

За сутки умерли 365 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 374 пациента. Общее число летальных исходов — 101 845.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 4 239 038 пациентов. За сутки выздоровели 9558 человек, накануне — 9445.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России зафиксирован 81 случай заболевания британским штаммом коронавируса.

7 апреля президент России Владимир Путин рассказал об объёмах производства вакцины от COVID-19 в стране. 

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