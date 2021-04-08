Попова заявила о возможности подъёма заболеваемости COVID-19 в России к осени

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что к осени в России может быть подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

«К осени будет подъём, но не надо ждать осени (чтобы привиться от коронавируса. — RT), надо прививаться сегодня», — заявила она в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее Попова допустила, что при соблюдении всех мер профилактики третьей волны коронавируса в России не будет.

В начале марта бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.