В Крыму пригласили Эрдогана посетить полуостров

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить полуостров.

«Эрдоган, если он действительно мудрый и мужественный политик, может приехать в Крым. Крым открыт, Россия стремится вести открытый диалог со всеми государствами, выстраивая добрососедские отношения», — цитирует парламентария РИА Новости.

Гемпель отметил, что пока со стороны турецкого президента слышатся «оскорбительные для крымчан заявления».

Ранее Эрдоган во время переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским высказал свою позицию относительно Крыма. В частности, он поддержал инициативу «Крымской платформы».

В марте российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Крым навсегда останется с Россией и Западу во главе с США это не изменить.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.