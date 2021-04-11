В Крыму оценили слова Эрдогана про полуостров

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал дарами данайцев обещание турецкой стороны помочь Украине вернуть контроль над Крымом.

«Так называемая поддержка Турцией «Крымской платформы» живо напоминает известную сцену из «Энеиды» Вергилия, когда вслед за троянским жрецом хочется воскликнуть: «Бойтесь данайцев, дары приносящих». У Эрдогана свои внешнеполитические цели и в его планы при любом раскладе явно не входит сохранение Крыма в киевской орбите влияния», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что «пресловутая «Крымская платформа» с участием Анкары быстро превратится в дырявое корыто».

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским высказал свою позицию относительно Крыма.

В марте российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Крым навсегда останется с Россией и Западу во главе с США это не изменить.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.