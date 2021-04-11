В Крыму оценили слова Эрдогана про полуостров
«Так называемая поддержка Турцией «Крымской платформы» живо напоминает известную сцену из «Энеиды» Вергилия, когда вслед за троянским жрецом хочется воскликнуть: «Бойтесь данайцев, дары приносящих». У Эрдогана свои внешнеполитические цели и в его планы при любом раскладе явно не входит сохранение Крыма в киевской орбите влияния», — приводит РИА Новости его слова.
Он отметил, что «пресловутая «Крымская платформа» с участием Анкары быстро превратится в дырявое корыто».
Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским высказал свою позицию относительно Крыма.
В марте российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Крым навсегда останется с Россией и Западу во главе с США это не изменить.
Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.