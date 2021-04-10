Корабли Балтфлота задержались в Средиземном море из-за непогоды

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Отряд кораблей Балтийского флота на несколько дней задержался в одном из заливов Средиземноморья вследствие непогоды.
Корабли Балтфлота задержались в Средиземном море из-за непогоды
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«В настоящее время отряд кораблей Балтийского флота находится в одном из заливов Средиземноморья, где в ближайшие дни из-за сложных погодных условий отряду кораблей и судов обеспечения Балтийского флота придётся ожидать улучшения погоды», — информирует пресс-служба Западного военного округа по Балтфлоту.

После улучшения погоды отряд продолжит движение.

В марте на Балтфлоте рассказали об активной подготовке к параду Победы.

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