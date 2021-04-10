Корабли Балтфлота задержались в Средиземном море из-за непогоды
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- РИА Новости
«В настоящее время отряд кораблей Балтийского флота находится в одном из заливов Средиземноморья, где в ближайшие дни из-за сложных погодных условий отряду кораблей и судов обеспечения Балтийского флота придётся ожидать улучшения погоды», — информирует пресс-служба Западного военного округа по Балтфлоту.
После улучшения погоды отряд продолжит движение.
В марте на Балтфлоте рассказали об активной подготовке к параду Победы.