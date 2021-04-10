Корабли Балтфлота задержались в Средиземном море из-за непогоды

Отряд кораблей Балтийского флота на несколько дней задержался в одном из заливов Средиземноморья вследствие непогоды.

«В настоящее время отряд кораблей Балтийского флота находится в одном из заливов Средиземноморья, где в ближайшие дни из-за сложных погодных условий отряду кораблей и судов обеспечения Балтийского флота придётся ожидать улучшения погоды», — информирует пресс-служба Западного военного округа по Балтфлоту.

После улучшения погоды отряд продолжит движение.

В марте на Балтфлоте рассказали об активной подготовке к параду Победы.