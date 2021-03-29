На Балтфлоте рассказали об активной подготовке к параду Победы

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На Балтийском флоте ведётся активная подготовка к военному параду в ознаменование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
На Балтфлоте рассказали об активной подготовке к параду Победы
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом сетевой газете «Янтарный край» сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Тренировки парадных расчётов в составе Калининградского гарнизона начнутся с 5 апреля на базе филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в Калининграде.

В День Победы по главной площади Калининграда торжественным маршем пройдут 1300 военнослужащих Балтийского флота и свыше 1000 представителей других силовых ведомств.

Также в военном параде пройдёт около 100 единиц техники, состоящей на вооружении соединений и частей Балтийского флота. Кроме того, в состав механизированной колонны БФ войдут вооружение и техника военных лет.

Как ранее передавало ИА «Удмуртия», в Удмуртии подвели итоги Года памяти и славы.

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