На Балтфлоте рассказали об активной подготовке к параду Победы

На Балтийском флоте ведётся активная подготовка к военному параду в ознаменование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сетевой газете «Янтарный край» сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Тренировки парадных расчётов в составе Калининградского гарнизона начнутся с 5 апреля на базе филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в Калининграде.

В День Победы по главной площади Калининграда торжественным маршем пройдут 1300 военнослужащих Балтийского флота и свыше 1000 представителей других силовых ведомств.

Также в военном параде пройдёт около 100 единиц техники, состоящей на вооружении соединений и частей Балтийского флота. Кроме того, в состав механизированной колонны БФ войдут вооружение и техника военных лет.

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