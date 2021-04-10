В горевшем кардиоцентре Благовещенска выявляли нарушения в 2015 году
Проверка лечебного корпуса кардиохирургии клиники проводилась в апреле 2015 года.
«В ходе данной проверки выявлен ряд нарушений требований пожарной безопасности, а также вручено предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности. Требования пожарной безопасности были устранены частично», — приводит ответ пресс-службы ведомства на соответствующий запрос ТАСС.
Тогда было зафиксировано 47 нарушений, большинство из которых касались ненадлежащего состояния путей эвакуации и кабельных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
В то же время, как уточнили в МЧС, при пожаре 2 апреля сработала система оповещения и управления эвакуацией людей, что позволило оперативно всех эвакуировать.
Утром 2 апреля из кардиоцентра Благовещенска эвакуировали 67 пациентов после возгорания кровли. Во время инцидента в центре проводилась операция, которую удалось успешно завершить.
Врачам, которые успешно провели операцию аортокоронарного шунтирования во время пожара, вручили благодарственные письма от жителей Амурской области.
Анестезиолог, реаниматолог, перфузиолог Георгий Кондратов рассказал в беседе с kp.ru о реакции спасённого пациента на новость о пожаре в кардиоцентре.