В горевшем кардиоцентре Благовещенска выявляли нарушения в 2015 году

В клинике кардиохирургии Амурской государственной медакадемии в Благовещенске, где 2 апреля загорелась кровля, выявляли нарушения требований пожарной безопасности в 2015 году, и они были устранены лишь частично, сообщили в МЧС.

Проверка лечебного корпуса кардиохирургии клиники проводилась в апреле 2015 года.

«В ходе данной проверки выявлен ряд нарушений требований пожарной безопасности, а также вручено предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности. Требования пожарной безопасности были устранены частично», — приводит ответ пресс-службы ведомства на соответствующий запрос ТАСС.

Тогда было зафиксировано 47 нарушений, большинство из которых касались ненадлежащего состояния путей эвакуации и кабельных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

В то же время, как уточнили в МЧС, при пожаре 2 апреля сработала система оповещения и управления эвакуацией людей, что позволило оперативно всех эвакуировать.

Утром 2 апреля из кардиоцентра Благовещенска эвакуировали 67 пациентов после возгорания кровли. Во время инцидента в центре проводилась операция, которую удалось успешно завершить.

Врачам, которые успешно провели операцию аортокоронарного шунтирования во время пожара, вручили благодарственные письма от жителей Амурской области.

Анестезиолог, реаниматолог, перфузиолог Георгий Кондратов рассказал в беседе с kp.ru о реакции спасённого пациента на новость о пожаре в кардиоцентре.