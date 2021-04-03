В Благовещенске сообщили о состоянии пациентов горевшего кардиоцентра

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Состояние пациентов клиники кардиохирургии Амурской государственной медакадемии в Благовещенске, где 2 апреля загорелась кровля, оценивается как стабильное, заявили в Минздраве Амурской области.

«Состояние пациентов кардиохирургического центра, доставленных вчера в Амурскую областную клиническую больницу, стабильное», — приводит сообщение РИА Новости.

По данным местного Минздрава, 14 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, ещё двое, в том числе прооперированный во время пожара мужчина, в тяжёлом.

«Послеоперационный период у него протекает ровно, без осложнений, он в сознании», — уточнили в ведомстве.

Утром 2 апреля из кардиоцентра Благовещенска эвакуировали 67 пациентов после возгорания кровли. Во время инцидента в центре проводилась операция, которую удалось успешно завершить.

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