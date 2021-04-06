В Благовещенске наградили врачей, проводивших операцию во время пожара

Врачам, которые успешно провели операцию аортокоронарного шунтирования во время пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, вручили благодарственные письма от жителей Амурской области, сообщил губернатор региона Василий Орлов.

«Сегодня вручил благодарности медикам и спасателям, которые работали 2 апреля во время пожара в кардиохирургическом центре. За этим следила вся страна. Спасатели каждый день работают в экстремальных условиях, но этот случай оказался экстраординарным, потому что во время пожара продолжали работать хирурги», — заявил Орлов во время прямого эфира в своём Instagram-аккаунте.

По его словам, он поговорил с министром здравоохранения Михаилом Мурашко и министром по делам ГО и ЧС Евгением Зиничевым по поводу государственных наград.

«Министры поддержали, сейчас готовим наградные документы», — написал губернатор.

Ранее сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Леонид Рошаль предложил вручить государственные награды врачам, продолжавшим операцию в кардиохирургическом центре Благовещенска, несмотря на пожар.