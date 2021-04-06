В Благовещенске наградили врачей, проводивших операцию во время пожара
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«Сегодня вручил благодарности медикам и спасателям, которые работали 2 апреля во время пожара в кардиохирургическом центре. За этим следила вся страна. Спасатели каждый день работают в экстремальных условиях, но этот случай оказался экстраординарным, потому что во время пожара продолжали работать хирурги», — заявил Орлов во время прямого эфира в своём Instagram-аккаунте.
По его словам, он поговорил с министром здравоохранения Михаилом Мурашко и министром по делам ГО и ЧС Евгением Зиничевым по поводу государственных наград.
«Министры поддержали, сейчас готовим наградные документы», — написал губернатор.
Ранее сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Леонид Рошаль предложил вручить государственные награды врачам, продолжавшим операцию в кардиохирургическом центре Благовещенска, несмотря на пожар.