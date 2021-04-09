Диетолог рассказала о вредных сладостях

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова рассказала о вредных сладостях.

В беседе с Nation News она заявила, что вредные сладости можно заменить на свежие ягоды и фрукты.

Как отметила Русакова, в небольшом количестве допустимы сухофрукты и орехи — в первой половине дня.

«А также натуральный горький шоколад с орехами и изюмом», — добавила она.

По её мнению, стоит отказаться от пирожных с сахаром и кремом.

«Комбинация транс-жиров и сахара приводит к развитию раннего атеросклероза, а дрожжи способствуют набору лишней массы тела. Различные сладости с синтетическими компонентами — с ароматизаторами, красителями и пищевыми добавками — тоже необходимо исключить из рациона», — сказала эксперт.

К полезным сладостям она отнесла пастилу и мармелад из натуральных компонентов с пектинами и агар-агаром.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору витаминов.