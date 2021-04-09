Диетолог рассказала о вредных сладостях

Короткая ссылка
Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова рассказала о вредных сладостях.
Диетолог рассказала о вредных сладостях
  • Pixabay

В беседе с Nation News она заявила, что вредные сладости можно заменить на свежие ягоды и фрукты.

Как отметила Русакова, в небольшом количестве допустимы сухофрукты и орехи — в первой половине дня.

«А также натуральный горький шоколад с орехами и изюмом», — добавила она.

По её мнению, стоит отказаться от пирожных с сахаром и кремом.

«Комбинация транс-жиров и сахара приводит к развитию раннего атеросклероза, а дрожжи способствуют набору лишней массы тела. Различные сладости с синтетическими компонентами — с ароматизаторами, красителями и пищевыми добавками — тоже необходимо исключить из рациона», — сказала эксперт.

К полезным сладостям она отнесла пастилу и мармелад из натуральных компонентов с пектинами и агар-агаром.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору витаминов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить