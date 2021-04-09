В Татарстане прокомментировали ход вакцинации от COVID-19

В Татарстане прививку от COVID-19 сделали 167 529 человек.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.

За сутки препарат получили 4645 жителей.

Вторым компонентом вакцины привились в общей сложности 102 260 человек.

Также стало известно, что первая партия вакцины «ЭпиВакКорона» поступила в поликлиники Тюменской области, передаёт «Вслух.ру» со ссылкой на региональный оперштаб.

Кроме того, область получила ещё 6,9 тыс. доз вакцины «Спутник V».

Записаться на прививку можно на федеральном портале госуслуг, по номеру горячей линии 122 или через поликлинику.

Ранее ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор-вирусолог Александр Чепурнов дал прогноз по пандемии COVID-19.