В Кировской области оценили ситуацию с коронавирусом

За сутки в Кировской области зарегистрировали 80 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

В больницах лечатся 1526 пациентов, на дому — 2304.

Выздоровели за последние 24 часа 209 жителей.

Также стало известно, что в Омской области за сутки выявили 71 случай COVID-19, передаёт gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

С начала пандемии заболели 44 403 человека. Выписаны 37 203 пациента, в том числе 150 за минувшие 24 часа.

Ранее ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор-вирусолог Александр Чепурнов дал прогноз по пандемии COVID-19.