В Кировской области оценили ситуацию с коронавирусом

Короткая ссылка
За сутки в Кировской области зарегистрировали 80 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
В Кировской области оценили ситуацию с коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

В больницах лечатся 1526 пациентов, на дому — 2304.

Выздоровели за последние 24 часа 209 жителей.

Также стало известно, что в Омской области за сутки выявили 71 случай COVID-19, передаёт gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

С начала пандемии заболели 44 403 человека. Выписаны 37 203 пациента, в том числе 150 за минувшие 24 часа.

Ранее ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор-вирусолог Александр Чепурнов дал прогноз по пандемии COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить