В Пермском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Пермском крае прокомментировали ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает properm.ru.

За сутки в Перми выявили 57 заболевших, в Чайковском — ещё 12. Диагноз также подтвердился у жителей Краснокамского городского округа, Кунгура, Соликамского городского округа и ряда других населённых пунктов.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 52 151 случай коронавирусной инфекции.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге за сутки провели 21 648 тестов на COVID-19, передаёт kp.ru.

«Обработано 15 943 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом», — заявили в пресс-службе городской администрации.

Ранее профессор-вирусолог Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, дал прогноз относительно пандемии COVID-19.