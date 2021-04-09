В Госдуме оценили идею вывести в правовое поле блогеров со множеством подписчиков
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«Таким образом этот вопрос решить невозможно. Преобладающая масса (я думаю, что более 99% блогеров) зарегистрировали свои аккаунты в соцсетях, которые не имеют в российской юрисдикции абсолютно никаких юридических лиц или какого-либо иного представительства, что делает практически невозможным наложение на них норм российского законодательства. Переговоры с блогерами вести можно, общаться можно, дискутировать, проводить круглые столы, но принять законы, которые будут действовать, — на мой взгляд, это утопия. Это уже было, и это не сработало», — пояснил парламентарий.
Ранее Фадеев выразил мнение, что блогеров с большим количеством подписчиков следует постепенно «вводить в правовое поле».
Эту «постепенность» он призвал прорабатывать вместе с самими блогерами, «чтобы и им было комфортно».