В Госдуме оценили идею вывести в правовое поле блогеров со множеством подписчиков

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Ангелина Шурпина
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов прокомментировал в беседе с RT заявление главы Совета по правам человека Валерия Фадеева, в котором он выразил мнение, что блогеров с большим количеством подписчиков следует постепенно «вводить в правовое поле».
В Госдуме оценили идею вывести в правовое поле блогеров со множеством подписчиков
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«Таким образом этот вопрос решить невозможно. Преобладающая масса (я думаю, что более 99% блогеров) зарегистрировали свои аккаунты в соцсетях, которые не имеют в российской юрисдикции абсолютно никаких юридических лиц или какого-либо иного представительства, что делает практически невозможным наложение на них норм российского законодательства. Переговоры с блогерами вести можно, общаться можно, дискутировать, проводить круглые столы, но принять законы, которые будут действовать, — на мой взгляд, это утопия. Это уже было, и это не сработало», — пояснил парламентарий.

Ранее Фадеев выразил мнение, что блогеров с большим количеством подписчиков следует постепенно «вводить в правовое поле».

Эту «постепенность» он призвал прорабатывать вместе с самими блогерами, «чтобы и им было комфортно».

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