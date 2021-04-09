Специалист рассказала об опасности «голодных» диет

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Диетолог Мария Шубина рассказала, в чём опасность для здоровья диет, предполагающих серьёзное ограничение в пище.
Специалист рассказала об опасности «голодных» диет
  • Pixabay

Об этом она рассказала в беседе с телеканалом «Звезда».

«Голодные» диеты, а именно такие позволяют сбросить вес быстро, не меняют ваших пищевых привычек, не меняют вашего образа жизни, соответственно, возвращаясь к прежнему питанию, вы, скорее всего, вернёте все килограммы, которые вы сбросили во время этой диеты», — пояснила специалист.

Диетолог также обратила внимание женщин на то, что низкокалорийные диеты и очень быстрое снижение веса могут стать причиной гормональных сбоев.

Специалист отметила, что безопасным похудением является то, при котором в неделю уходит от 0,5 до 1,5% от общей массы тела. Она призвала отказаться от быстрого снижения веса, чтобы получить красивую фигуру, сохранив здоровье.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору витаминов.

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