Опрос показал, куда россияне планируют поехать на майские праздники

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Александра Самсоненко
Россияне рассказали, куда планируют отправиться на майские праздники. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которые есть в распоряжении RT.
Опрос показал, куда россияне планируют поехать на майские праздники
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

В настоящее время уже приобретены авиабилеты в Москву — оформлено 25% заказов, Санкт-Петербург — 12,2%, Сочи — 7,1%, Симферополь — 5% и Калининград — 4%.

    На поезде россияне, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, отправятся в Нижний Новгород, Казань и Ростов-на-Дону.

    Кроме того, 77% россиян отметили, что будут искать горящие предложения, если не удастся забронировать что-то заранее.

    В целом отдыхать дома согласны только 15%, остальные 85% настроены на путешествия.

    Всего в опросе приняли участие 3060 человек.

    Ранее россияне назвали Крым, Краснодарский край и Карелию регионами с самой красивой природой.

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