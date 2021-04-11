Опрос показал, куда россияне планируют поехать на майские праздники
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В настоящее время уже приобретены авиабилеты в Москву — оформлено 25% заказов, Санкт-Петербург — 12,2%, Сочи — 7,1%, Симферополь — 5% и Калининград — 4%.
На поезде россияне, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, отправятся в Нижний Новгород, Казань и Ростов-на-Дону.
Кроме того, 77% россиян отметили, что будут искать горящие предложения, если не удастся забронировать что-то заранее.
В целом отдыхать дома согласны только 15%, остальные 85% настроены на путешествия.
Всего в опросе приняли участие 3060 человек.
Ранее россияне назвали Крым, Краснодарский край и Карелию регионами с самой красивой природой.