Опрос показал, куда россияне планируют поехать на майские праздники

Россияне рассказали, куда планируют отправиться на майские праздники. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которые есть в распоряжении RT.

В настоящее время уже приобретены авиабилеты в Москву — оформлено 25% заказов, Санкт-Петербург — 12,2%, Сочи — 7,1%, Симферополь — 5% и Калининград — 4%.

На поезде россияне, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, отправятся в Нижний Новгород, Казань и Ростов-на-Дону.

Кроме того, 77% россиян отметили, что будут искать горящие предложения, если не удастся забронировать что-то заранее.

В целом отдыхать дома согласны только 15%, остальные 85% настроены на путешествия.

Всего в опросе приняли участие 3060 человек.

Ранее россияне назвали Крым, Краснодарский край и Карелию регионами с самой красивой природой.