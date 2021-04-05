Россияне выбрали регионы с самой красивой природой

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Россияне назвали Крым, Краснодарский край и Карелию регионами с самой красивой природой.
Россияне выбрали регионы с самой красивой природой
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные опроса компании S7.

За природу Крыма проголосовали 23% респондентов, за Кубань — 16%, за Карелию — 10%.

В топ-5 также попали Байкал и Кавказ.

Решающим фактором при выборе направления для путешествия 86% участников исследования назвали красивые виды и природные ландшафты. 65% россиян ценят качество сервиса, для 64% важно наличие поблизости моря.

Ранее Nation News сообщали, что завершилась регистрация на второй сезон всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства».

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