Названы самые популярные авианаправления по России в апреле

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, куда россияне планируют полететь в апреле. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса, которые имеются в распоряжении RT.

Список наиболее популярных направлений возглавляет Москва — туда запланировано 27,3% перелётов, средняя стоимость авиабилета в одну сторону составляет 4,7 тыс. рублей.

На втором месте — Санкт-Петербург, куда в апреле собираются 11,54% клиентов сервиса. Билет стоит порядка 4,6 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров Сочи, куда куплено на 70% больше билетов, чем в 2019 году. Средняя цена билета в одну сторону — 6 тыс. рублей.

Кроме того, в топ-10 вошли Симферополь (стоимость билета — 6,4 тыс. рублей), Краснодар (5 тыс. рублей), Калининград (5,2 тыс. рублей), Минеральные Воды (5,4 тыс. рублей), Казань (4,5 тыс. рублей), Екатеринбург (4,3 тыс. рублей) и Махачкала (4,3 тыс. рублей).

Аналитики также уточнили, что 92,3% авиабилетов в апреле этого года забронировано по России. Два года назад на внутренние перелёты приходилось 78,3% оформленных заказов.

Ранее аналитики назвали Москву, Симферополь, Сочи, Санкт-Петербург, Анапу, Калининград, Краснодар, Минеральные Воды, Уфу и Геленджик самыми популярными городами для путешествий предстоящим летом.