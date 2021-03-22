Названы бюджетные направления для путешествий по России в апреле

Специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, сколько будут стоить самые дешёвые ж/д и авиабилеты по России в апреле. О том, как в предстоящий период жители страны смогут сэкономить на путешествиях, узнал RT.

По словам аналитиков, в ситуации с покупкой дешёвых авиабилетов (в одну сторону) больше всего повезло жителям столицы — так, за 870 рублей москвичи смогут отправиться в Брянск. Путешествие в Псков обойдётся им в 1490 рублей, а в Санкт-Петербург или Воронеж — в 1500 рублей.

Для петербуржцев же самым выгодным направлением стала Москва: билет они смогут приобрести за 1500 рублей. В то же время за 1785 рублей они смогут долететь до Калуги, а за 2220 рублей — до Уфы.

В свою очередь, екатеринбуржцы сэкономят на перелётах в Ханты-Мансийск или Ижевск — цена билета до этих городов варьируется в пределах 1375 рублей. Также достаточно выгодной для них будет поездка в Омск (1460 рублей) или Саратов (1510 рублей).

У жителей Сочи есть возможность долететь до Ростова-на-Дону или Махачкалы, купив билет всего за 1290 рублей. При этом перелёт в Минеральные Воды им обойдётся в 1300 рублей, а в Ставрополь — в 1440 рублей.

Краснодарцы же смогут с выгодой добраться до Симферополя (1290 рублей за авиабилет), Калуги (1490 рублей) и Сочи (1815 рублей).

Что касается покупки железнодорожных билетов (в одну сторону), то для жителей Москвы самой выгодной оказалась поездка в Нижний Новгород — так, средняя цена на ж/д билет для них не превышает 640 рублей. В 700 рублей обойдётся москвичам поездка на поезде в Петербург. В Воронеж можно отправиться за 800 рублей, а в Белгород — за 840 рублей.

Самое выгодное направление для жителей Петербурга — Москва, куда можно приобрести билеты за 745 рублей. Также в список наиболее бюджетных поездок вошли Нижний Новгород (1130 рублей), Белгород (1390 рублей) и Архангельск (1480 рублей).

Из Сочи за 530 рублей можно съездить в Краснодар, а за 660 рублей — в Минеральные Воды. Путешествие во Владикавказ обойдётся жителям города в 830 рублей, в Ростов-на-Дону — в 890 рублей.

Краснодарцы же сэкономят на поездках до Анапы (530 рублей), до Минеральных Вод (560 рублей) и до Волгограда (920 рублей).

Наконец, жители Екатеринбурга за 515 рублей смогут отправиться в Челябинск. В то же время в 600 рублей им обойдётся путешествие в Пермь, в 740 рублей — в Тюмень и в 830 рублей — в Ижевск.

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