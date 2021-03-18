Названы самые популярные среди россиян авианаправления на майские праздники

Аналитики сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснили, где жители России планируют провести майские праздники. Со списком наиболее привлекательных туристических направлений в период с 1 по 10 мая ознакомился RT.

Так, самым популярным пунктом назначения среди путешественников, вылетающих из Москвы, стал Симферополь. Авиабилет до Крыма в среднем обойдётся туристу в 6,3 тыс. рублей.

Вторую строчку в рейтинге занял Сочи, цена билета составляет около 5,4 тыс. рублей.

Третьим по востребованности стал перелёт в Калининград, стоимость такого билета в среднем не превышает 4,9 тыс. рублей.

Среди вылетающих из столицы туристов также пользуются спросом билеты до Минеральных Вод, Санкт-Петербурга, Краснодара, Анапы, Махачкалы и Геленджика.

С отправлениями из Санкт-Петербурга ситуация обстоит немного иначе: здесь самыми популярными стали рейсы в Сочи (6,3 тыс. рублей). Далее идут Симферополь (8,2 тыс. рублей) и Калининград (4,7 тыс. рублей). Кроме того, интерес у путешественников вызывают Минеральные Воды, Краснодар, Самара и Казань.

При этом средняя стоимость авиаперелёта в пределах России с 1 по 10 мая в текущем году снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, в нынешнем сезоне средняя цена билета в одну сторону составила 7,2 тыс. рублей, в то время как в ушедшем она была несколько выше — 7,5 тыс. рублей.

Ранее председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности, вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал ситуацию с отдыхом в майские праздники.