В РСТ прокомментировали ситуацию с отдыхом в майские праздники

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Председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал ситуацию с отдыхом в майские праздники.
В РСТ прокомментировали ситуацию с отдыхом в майские праздники
  • РИА Новости

«Ажиотаж на это время действительно есть», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, многие покупают путёвки уже сейчас, потому что гарантировать, что цены не вырастут, невозможно.

«Плюс была анонсирована третья волна туристического кешбэка», — отметил Барзыкин.

По данным сервиса Туту.ру, с 1 по 10 мая больше всего авиабилетов куплено в Сочи, Симферополь, Краснодар, Анапу, Калининград, Минеральные Воды, а также в Санкт-Петербург и Казань.

Ранее профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценила перспективы программы туристического кешбэка.

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