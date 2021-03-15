В РСТ прокомментировали ситуацию с отдыхом в майские праздники

Председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал ситуацию с отдыхом в майские праздники.

«Ажиотаж на это время действительно есть», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, многие покупают путёвки уже сейчас, потому что гарантировать, что цены не вырастут, невозможно.

«Плюс была анонсирована третья волна туристического кешбэка», — отметил Барзыкин.

По данным сервиса Туту.ру, с 1 по 10 мая больше всего авиабилетов куплено в Сочи, Симферополь, Краснодар, Анапу, Калининград, Минеральные Воды, а также в Санкт-Петербург и Казань.

Ранее профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценила перспективы программы туристического кешбэка.