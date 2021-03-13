Россияне рассказали, на что тратят больше всего денег в путешествиях

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Анастасия Румянцева
Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, на что россияне тратят больше всего денег в поездках, помимо билетов и отелей. С результатами проведённого исследования ознакомился RT.
Россияне рассказали, на что тратят больше всего денег в путешествиях
  • Pixabay

Так, на первом месте в рейтинге трат оказались рестораны и кафе: в 39,3% случаев опрошенные признались, что на питание уходит наибольшая часть бюджета в путешествии. На втором месте продукты — этот вариант выбрали 37% россиян, а 35,8% туристов тратят существенные суммы на экскурсии или посещение музеев.

Траты на шоппинг и иные развлечения отметили по 23,6% респондентов. Кроме того, 23,3% россиян признались, что больше всего денег уходит на покупку сувениров, а 6,1% оставляют максимальные суммы в SPA.

Согласно опросу, 41,9% часто превышают выделенный на поездку бюджет. 34,8% респондентов ответили, что такое случается иногда, а 11,9% участников опроса — что почти всегда держатся в рамках.

Также аналитики выяснили, что наиболее распространённый бюджет на человека во время отдыха без учёта стоимости билетов и проживания составляет от 20 тыс. до 50 тыс. рублей — столько тратят 31,9% респондентов.

20,1% опрошенных в путешествиях более экономны и стараются уложиться в сумму от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, а у 16,5% россиян получается тратить меньше 10 тыс. рублей, говорится в исследовании. 

Всего в опросе приняли участие 3,4 тыс. человек.

Ранее россияне рассказали, на чём экономят в путешествиях.

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