Названы наиболее популярные города России для отдыха этим летом
- © Софья Сандурская
- АГН «Москва»
Список наиболее популярных городов традиционно возглавляет Москва — уже совершено 20% ранних бронирований.
На втором месте — Симферополь, куда этим летом планируют полететь 14% клиентов сервиса, купивших билеты. Третье место занимает Сочи (11%).
В список также вошли Санкт-Петербург, Анапа, Калининград, Краснодар, Минеральные Воды, Уфа и Геленджик.
Также отмечается, что средняя стоимость перелёта в этом году составляет 10,6 тыс. рублей.
Ранее аналитики сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснили, где жители России планируют провести майские праздники.
Так, самыми популярными пунктами назначения у путешественников, вылетающих из Москвы, стали Симферополь, Сочи и Калининград.