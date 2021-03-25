Названы наиболее популярные города России для отдыха этим летом

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Александра Самсоненко
Аналитики выяснили, какие города России стали самыми популярными для путешествий предстоящим летом. Сервис планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал, куда уже приобретены авиабилеты (результаты имеются в распоряжении RT).
Названы наиболее популярные города России для отдыха этим летом
  • © Софья Сандурская
  • АГН «Москва»

Список наиболее популярных городов традиционно возглавляет Москва — уже совершено 20% ранних бронирований.

На втором месте — Симферополь, куда этим летом планируют полететь 14% клиентов сервиса, купивших билеты. Третье место занимает Сочи (11%).

В список также вошли Санкт-Петербург, Анапа, Калининград, Краснодар, Минеральные Воды, Уфа и Геленджик.

Также отмечается, что средняя стоимость перелёта в этом году составляет 10,6 тыс. рублей.

Ранее аналитики сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснили, где жители России планируют провести майские праздники.

Так, самыми популярными пунктами назначения у путешественников, вылетающих из Москвы, стали Симферополь, Сочи и Калининград.

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