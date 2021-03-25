Названы наиболее популярные города России для отдыха этим летом

Аналитики выяснили, какие города России стали самыми популярными для путешествий предстоящим летом. Сервис планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал, куда уже приобретены авиабилеты (результаты имеются в распоряжении RT).

Список наиболее популярных городов традиционно возглавляет Москва — уже совершено 20% ранних бронирований.

На втором месте — Симферополь, куда этим летом планируют полететь 14% клиентов сервиса, купивших билеты. Третье место занимает Сочи (11%).

В список также вошли Санкт-Петербург, Анапа, Калининград, Краснодар, Минеральные Воды, Уфа и Геленджик.

Также отмечается, что средняя стоимость перелёта в этом году составляет 10,6 тыс. рублей.

Ранее аналитики сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснили, где жители России планируют провести майские праздники.

Так, самыми популярными пунктами назначения у путешественников, вылетающих из Москвы, стали Симферополь, Сочи и Калининград.