В Пермском крае рассказали о ситуации с COVID-19
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Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
В рамках вакцинации первым компонентом привились 103 713 жителей (+3,1 тыс. за последние 24 часа). Полностью прошли процедуру 66 734 (+722 за сутки).
Также стало известно, что в Тюменской области зарегистрировали 53 новых случая коронавируса (всего с начала пандемии — 34 019). Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на региональный оперштаб.
Выписаны 59 пациентов. За весь период — 32 131.
Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная рассказала о возможных проявлениях постковидного синдрома.