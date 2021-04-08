В Пермском крае рассказали о ситуации с COVID-19

За сутки в Пермском крае выявили 112 случаев COVID-19. Всего в больницах находится 681 заболевший.

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В рамках вакцинации первым компонентом привились 103 713 жителей (+3,1 тыс. за последние 24 часа). Полностью прошли процедуру 66 734 (+722 за сутки).

Также стало известно, что в Тюменской области зарегистрировали 53 новых случая коронавируса (всего с начала пандемии — 34 019). Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на региональный оперштаб.

Выписаны 59 пациентов. За весь период — 32 131.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная рассказала о возможных проявлениях постковидного синдрома.